Se ha hecho viral este fin de semana el vídeo sobre el 'VAR de la honestidad', en el que un árbitro de fútbol base, Ángel Andrés Jiménez, charla antes de un partido con los padres de ambos equipos e instantes antes del pitido inicial, con los jugadores y cuerpo técnico. El colegiado habla sobre "el VAR de la honestidad", exponiendo que durante el partido se equivocará como cualquier humano y pidiendo que los futbolistas y jugadores le ayuden y le corrijan si ha errado, por ejemplo, en señalar saque de esquina en vez de de puerta. A los familiares les pide también educación y respeto hacia los jugadores. Todo lo que expone el colegiado es sensato y ayudaría formar no sólo un fútbol mejor, sino una sociedad con mejores valores. Realmente hay muchísimos más padres con buen comportamiento en el deporte base que los que no deberían entrar a un campo de fútbol, pero un ruido suena más fuerte que cien silencios. También son mayoría los entrenadores con una actitud más positiva que los que no deberían estar al frente de un grupo. Desde este espacio ya se ha pedido en numerosas ocasiones tanto a los clubs como a las federaciones campañas para virar el comportamiento de las ovejas negras, así como castigos severos con aquellos que manchan cualquier deporte. El árbitro mencionado antes pedía honestidad a jugadores y entrenadores en caso de fallar en una decisión, pero la ayuda debe ser también por parte de la federación no dejando arbitrar a aquellos que aún no se sepan las normas básicas. Este periodista no se quejará de que no se vea un fuera de juego milimétrico o un gol fantasma (sólo hace falta coger un silbato en un entrenamiento para comprobar lo difícil que es). Pero sí conocer lo básico, como que no puede existir un libre directo dentro del área de penal o que si el equipo poseedor de balón lanza el mismo fuera de su línea de meta, es un saque de esquina y no de córner. Tampoco sería mala opción que árbitros más veteranos acompañasen a los nuevos a los partidos para ayudarle.