En honor a la verdad

Leo que "se empezó a hablar del Museo de la Vega en 2005" y. para general conocimiento, tengo en placer de recordar que en 2003 se publicó -por parte del IEA- mi libro La Vega de Almería, una forma de vida que se acaba, presentado en un Patio de Luces de la Diputación abarrotado de público. El libro no fue sino la penúltima plasmación del homenaje que el autor y firmante de este artículo, quería -y quiere- tributar a su padre y a su madre a sus abuelos y abuelas y con ellos a todos los padres y antepasados de los hijos de la Vega y a la Vega misma.

En el libro, páginas 337 a 344 con gran detalle, y en todos y cada uno de los artículos de prensa reseñados a continuación, se expone mi idea de un Ecomuseo de la Vega de Almería como culminación al tributo que propongo rendir a nuestros padres. Los artículos recogidos por la prensa, o bien los firmo personalmente, o se trata de entrevistas en donde se recoge mi idea y se publican fotos que presto. En el año 2000 ya aparecen dos artículos, uno en febrero, una tribuna, que firmo personalmente, con el título Recordemos nuestra vega y otro, en septiembre, Los cortijos centenarios de la vega del Andarax ante el siglo XXI.

En 2001, el 5 de marzo, se publica El patrimonio rural de la Vega de Almería, condenado a la destrucción. Ecomuseo sobre el modo de vida tradicional, idea del doctor Manuel Gálvez. En 2003 se publica mi libro y aparecen dos artículos en prensa recogiendo mi idea, dos en octubre, junto a otros dos en noviembre: Últimos vestigios de la Vega de Almería y La Vega de Almería es una forma de entender la vida que se acaba. En diciembre aparece, La hora de los museos.

En 2004 publico la carta abierta al actual alcalde de Almería en donde expreso mi preocupación -y aún dolor- ante el escaso respeto al patrimonio, en especial en lo referente a su vega (viejos cortijos, la mezquita de Los Molinos, la fuente de Alhadra, el molino de la torre, entre otros). En cuanto a la actual idea del Ecomuseo que se va a construir he defendido otra más tradicional, menos moderna. En cualquier caso, he puesto a disposición del futuro museo una ingente cantidad de fotos, planos y aperos de labranza, agradeciendo a todos los vegueros que me cedieron su tiempo en las largas entrevistas.