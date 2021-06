La hora de Luis Enrique

Soy un gran defensor del seleccionador de España. Creo que Luis Enrique es el perfecto entrenador para este equipo. Va de frente, es fiel a sus convicciones y siempre elige la solución pensando en la selección y no en su propio bien. Lo que tenemos claro es que estos son los 24 que deseaba Luis Enrique que le acamparan en esta aventura y esos fueron los elegidos. En ningún momento pensó el asturiano que con alguna de sus decisiones sería impopular y cambio sus ideas de cara a la galería. No. Luis Enrique es consecuente con su pensamiento y directo en sus palabras. El partido ante Croacia es el primer gran partido de la Eurocopa para España. No nos engañemos, con el cambio de formato y el grupo asequible en el que se encontraban los españoles, los tres primeros partidos apuntaban más a preparativos que a una fase final de una gran competición. Solo una gran catástrofe te apeaba de los octavos de final y pese a que no todo ha sido buenas sensaciones, el juego y dominio ha sido claro. Excepto la falta de puntería en los dos primeros partidos todo ha pasado dentro de la normalidad. Es en esta falta de gol donde Morata está teniendo las mayores criticas y la postura de Luis Enrique siempre ha sido muy clara. Apoyar al jugador dentro y fuera del terreno de juego. Croacia y los octavos de final marcarán el nivel de España. En cuanto a fútbol ofensivo y patrones de estilo creo que Luis Enrique tiene pocas dudas de cómo afrontar el partido, la excepción viene cuando enfrente hay un futbolista capaz de decidir el encuentro con una acción. Modric tiene capacidad de sobra para ganar él solo el partido, al igual que Lewandoski puso contra las cuerdas a España. Por eso es tan importante los cinco goles ante Eslovaquia porque son varios los futbolistas que han vuelto a recuperar la confianza respecto al gol. Aunque precisamente los dos que más inspirados deben estar, Morata y Gerard Moreno, son los que aparentemente más dudas pueden tener. Esperemos que Luis Enrique de con la tecla y España comience a jugar con el nivel que deseamos.