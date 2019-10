La hora de las estrellas

Londres, 24 de octubre de 2019. Estimado Navarro, si a principio de temporada nos dicen que el equipo iba a tener un arranque tan bueno, colocándose en ascenso, habríamos tenido nuestras dudas. Del mismo modo, si alguien nos hubiera contado que tras eso íbamos a entrar en una crisis de juego y resultados, sumando 4 puntos de 18 y pese a todo seguiríamos en ascenso directo, no nos lo habríamos creído. Hablan de la flor de Pedro Emanuel o el jardín de Turki, pero hemos agotado el margen que teníamos con nuestros rivales y, a partir de ahora, los partidos empiezan a ser decisivos. Empezando por el entrenador, al que alargar la mala racha le podría suponer el cese a un plazo no muy largo. Por eso el domingo no nos queda otra que ganar, y mucho me temo que para hacerlo ya va siendo hora de que empecemos a tirar, sin complejos, de las estrellas que llegaron para marcar las diferencias. Coric y Darwin piden a gritos un lugar en el once, pero también va siendo necesario un ajuste en el sistema y el estilo de juego al pelotazo…