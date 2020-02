O la hora final

Almería, 13 de febrero de 2020. Estimado Piñeiro, esta semana hay cierto aire de duelo en los entrenamientos. Ese ambiente de que algo puede suceder el sábado en caso de no sacar adelante la visita a Huesca. Solo en estas circunstancias se convocan comidas de hermandad para limar asperezas tras las salidas de tono de las últimas comparecencias públicas del entrenador. A mí no me cabe duda de que si el equipo jugó algunos partidos como los ángeles puede volver a hacerlo, pero la crisis no la cincunscribiría únicamente a un tema de resultados porque el equipo no enlaza un buen partido de cabo a rabo desde el arranque de 2020 en Lugo. Luego ha habido chispazos de esplendor mezclados con desconexiones preocupantes, normalmente salvadas por las apariciones de Darwin o Juan Muñoz. Se avecina un buen repecho y en efecto ahí se verá de qué pasta está hecho este equipo: PD: O Lazo espabila pronto o le comerán la tostada.