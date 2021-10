Difícil es encontrar a alguien que no se haya quejado alguna vez en su vida por los horarios en el fútbol español. Con tanta variedad de horarios, los hay de todos los colores, estamos ante una misión prácticamente imposible de cumplir. Pero no cabe duda de que la asignación horaria en ciertas ocasiones, cada vez con más frecuencia, se hace complicada de entender.

Unos horarios que a veces, y no son pocas, son un sin sentido. ¿Qué lógica tiene que un equipo cierre la jornada un lunes por la noche y abra la siguiente un viernes? Posiblemente ninguna, pero en este campeonato está todo visto.

Unos hechos a los que nos hemos acostumbrado en una época en la que los ingresos televisivos se han convertido en la principal fuente de financiación de los clubes. Así, no son de extrañar horarios como el de ayer jueves en el Almería-Real Sociedad B celebrado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Un encuentro que arrancó a las 18:45 horas. Un horario que imposibilitaba la asistencia a todas aquellas personas que trabajan o estudian por la tarde. Aunque a los dirigentes, esos que no están por la labor de detener la categoría de plata durante las ventanas FIFA, no parece importarle lo más mínimo.

Unos dirigentes a los que el descanso de los jugadores, los protagonistas de su campeonato, tampoco parece importarle mucho. Lejos quedó aquello de que tenían que cumplirse 72 horas entre partido y partido de un mismo equipo. Las palabras, queda claro, que se las lleva el viento. De esta manera no extraña a nadie que el conjunto que dirige Rubi dispute la jornada intersemanal un jueves y en menos de tres días tenga su siguiente encuentro. Un partido, este último, con viaje incluido y no corto precisamente como es el que lleva hasta Miranda de Ebro. Unos horarios que en ocasiones son un auténtico disparate con todas sus letras.