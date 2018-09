Son las 01:11 de la madrugada del domingo al lunes y después de escribir estas líneas me pondré a planificar entrenamientos, intentando ordenar las ideas que van surgiendo. Sinceramente me encanta y no me importa 'perder' el tiempo en algo tan apasionante y que te llena de felicidad. Simplemente es para un equipo alevín. No me quiero imaginar todo el trabajo que tiene que hacer el cuerpo técnico de un conjunto sénior -dirección deportiva y directiva incluida-, máxime si se trata de una categoría nacional. Escribo el verbo 'perder' entrecomillado porque realmente sería ganar. Es cierto que en esta vida tan imprevisible en la que siempre se cumple el efecto mariposa y en este fútbol que es un fiel reflejo de la vida la meritocracia no siempre se cumple. Sí se cumplió anteayer, con el triunfo del Poli Almería ante un Mancha Real que llegaba al Estadio de la Juventud (lo de las instituciones públicas y las horas para entrenar da para otro artículo) como líder invicto e imbatido del grupo IX de Tercera. Un triunfo histórico, venciendo el conjunto rojiblanco 18 años después en Tercera División. Podría pensarse que han sido muchas las horas 'perdidas' que han hecho falta para que llegasen estos tres puntos. Pero quizás el concepto que se tiene de perder es inequívoco. Los que ponen las vallas de publicidad antes de un encuentro, el que vende las entradas, el delegado que apunta el once rival (entre sus mil funciones) o el jugador que entrena por la noche tras una dura jornada laboral mientras su esposa está en la casa a punto de dar a luz tienen que saborear esos momentos. Saborear esos pequeños momentos en esta vida de estrés diario y saborear después cuando el esférico besa las mallas y todo ese esfuerzo previo parece cobrar sentido. Felicidades a toda la familia del Poli, sobre todo a aquellos que llevan esto adentro desde que nacieron.