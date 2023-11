Nunca fue fácil. Tampoco lo elegimos. Ser aficionado del Almería es esa dura penitencia que aceptas cuando entra en vena el sentimiento por un equipo que solo acaban de entender los que están cada fin de semana en el estadio. El sábado fue un mazazo. Una hostia de realidad con toda la mano abierta. Así, sin contemplaciones. De las que llegan cuando te avisan una y otra vez, pero dejas volar a la imaginación para que no se produzca. El bálsamo fue la Copa del Rey en la jornada entre semana. Lo de Talavera de la Reina fue esa cesión del caprichoso destino para dar un respiro a los aficionados rojiblancos. Esa alegría contenida por el primer triunfo de la temporada siendo conscientes del fracaso que supuso la derrota frente a Las Palmas. Es inevitable seguir pensando en la competición liguera con desidia y una profunda lejanía. Con la permanente esperanza que las dos horas de partido pasen lo más rápido posible y no te deje secuelas para el resto de semana. En estos días, los matemáticos acuden a las cuentas, los creyentes al rezo y los periodistas a la épica. Pero por muchas florituras que podamos hacer, la realidad atropella como el viento huracanado de estos días. Hay que empezar a asumir que los problemas atrás son innatos de un equipo sin tablas defensivas y que concede a la mínima de cambio. César Montes representa como nadie la enigmática desaparición de las capacidades defensivas de un plantel atado de pies y manos ante rivales que ven el área del Almería como la oportunidad hacer disfrutar a sus atacantes frustrados, como una terapia psicológica gratuita. Al final, los indálicos acaban generando, pero más por casualidad que por causalidad. En ese impacto del talento ofensivo se generan acciones individuales como la de Largie Ramazani frente a los canarios. Aunque de nada importa. Las derrotas acaban llegando siempre en forma de hostia con toda la mano abierta. Solo dos equipos se han salvado en la historia de la máxima categoría del fútbol español con tres puntos o menos en las primeras once jornadas ligueras. Dichosos los que crean sin haber visto.