Benjamin Franklin fue un político, filósofo, científico e inventor estadounidense, participante activo en el proceso de independencia de los Estados Unidos, siendo uno de sus padres fundadores. Una de sus frases más celebres fue "un hoy vale por dos mañanas", y esta frase me ha venido a la cabeza a cuento del triunfo del pasado fin de semana. Pepe Gomes respiraba aliviado a la conclusión del partido ante el Fuenlabrada. Estoy convencido de que cuando lo estaba preparando le costaba imaginar una victoria tan contundente como la que se dio. El 3- 0 balsámico permitió al entrenador portugués ganar margen para consolidarse en el proyecto de Turki, al que no dudó en agradecerle su paciencia, consciente de que el presidente es de gatillo fácil. La victoria confirmaba la mejoría ofrecida ante el Cartagena y dejaba atrás la racha negativa de 3 derrotas consecutivas que habían puesto al club almeriense en el disparadero. Gomes es consciente de que necesita tiempo para poder cohesionar al grupo, que no estaba completo hasta hace menos de un mes. Pero con la competición ya en marcha, tiempo es lo último que tiene a su disposición el luso. Segunda no te da un respiro, el calendario está muy apretado y más con los dos partidos que aún tiene aplazados el Almería (por empezar más tarde la competición por culpa del play-off de la temporada pasada). Ante el Fuenlabrada Samu Costa y Morlanes llevaron la manija del equipo desde el centro del campo, aportando el dinamismo necesario en esa zona. Carvalho quedó demostrado que en banda se pierde, pero en la mediapunta va a ser un jugador diferencial, y su entendimiento con Sadiq, un incordio constante para la defensa contraria, nos va a dar muchas tardes de gloria, en forma de puntos. La defensa volvió a estar solvente y el equipo jugó como tal, con solidaridad e intensidad, fundamentales para alcanzar cualquier objetivo común. Sin tiempo para despistarnos, esta semana tocan Castellón y Girona. Ojalá 6 puntos más que valgan por más mañanas...