Un '10' huérfano

Ni un lustro en este oficio, por lo que aún cuesta olvidar los inicios. Difícil no recordar esa primera página en el papel, que tiene ese aura especial, ni tampoco esas primeras anécdotas en la redacción. Una de ellas es de mis primeras andanzas con Paco Gregorio, que más tarde me daría la alternativa para un camino hasta hoy duro, pero precioso. No estaba siquiera en Deportes, pero ya me inmiscuía en los asuntos de la sección. Empecé a meter la cabeza en este hueco y acabé firmando sus páginas.

Ahora que Pozo enfila la senda hacia Vallecas, viene a mí la intrahistoria de su llegada a Almería. Aún nos recuerdo a ambos esperando el 31 de agosto hasta el cierre de la ventana para ver qué salía al día siguiente. Varias páginas pintadas, aunque solo una vería la luz. La del fichaje, una perla malagueña que había florecido en el Eithad Stadium, debutando incluso en la Premier League. ¿Quién no iba a ilusionarse? Más aún cuando semanas después esculpía su primera obra de arte frente al Osasuna.

Tres temporadas después cruza la puerta de salida y la UD Almería pierde su faro. El que alumbró en tiempos de tinieblas. Se mostró discontinuo, mimetizándose con el equipo, aunque aun así deja huella. Frotó la lámpara cuando pudo y ello mereció encender el televisor o ir al estadio. Han sido tiempos de zozobra, que al estar antecedidos por una época de esplendor, aún se tiznan más de sombra. Por eso Pozo se olvidará en la mente de muchos, consecuencia directa también de que brillara menos. El escudo está por encima de todos, no solo de los que corren en el verde, de ahí que la pena sea breve. Toca seguir construyendo para salir de este túnel que se antoja sempiterno y que se espera que no conduzca al abismo. Será sin José Ángel Pozo, que sube un escalón. El 10 rojiblanco se queda huérfano.