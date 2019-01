Se ha acabado la primera vuelta de la competición con la nada despreciable cifra de 29 puntos, 8 por encima del descenso y solo 6 por debajo de la promoción de ascenso. La situación del equipo es muy distinta a la que llevábamos viviendo en las últimas temporadas y a lo que podíamos imaginar con esta planificación que tanto dio que hablar. La verdad es que lo del Almería no es flor de un día. El trabajo de Fran Fernández y sus hombres está dando sus frutos y su estilo de juego es uno de los más identificables en la categoría. Quizás por eso, porque el equipo se muestra sólido y está en la zona alta, ya hay algunas voces, incluso dentro del vestuario, que se atreven a hablar de play-off de ascenso y ven una buena oportunidad de presentar sus credenciales para tal fin en los dos partidos consecutivos que los almerienses disputarán en casa ante Cádiz y Osasuna. Dos partidos que van a ser en sábado a las 4 de la tarde, que no viene siendo una mala hora para ir al Mediterráneo. Así, en twitter, la cuenta @sentimientoUDA ha creado el hashtag #TodosAlMediterráneo, que el propio Luis Rioja ya ha usado, e imagino que los llamamientos a la afición van a ser constantes en las distintas redes sociales, donde el domingo por la noche adquirió un protagonismo especial el guardameta y capitán René. Un tuit del almeriense residente en Polonia Álvaro Muro (@alvaro9mh), en el que venía a pedir que el Mediterráneo fuera una olla a presión en estos dos partidos para ayudar al equipo a sumar 6 puntos que harían al Almería luchar "por algo impensable hace 4 meses", fue citado por el portero gaditano añadiendo un conciso "¡No hay huevos!". La pelota está en el tejado de la afición. El equipo ha demostrado ambición y está poniendo su parte. Ahora le toca a la afición general hacer lo que estos jugadores y cuerpo técnico merecen ya de por sí debido a su gran trabajo. Aunque también es cierto que si los rojiblancos suman los seis próximos puntos, el ascenso no será tan utópico como parecía en el verano…