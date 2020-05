La humildad del de regional

Escribir sobre el fútbol base es mejor que hacerlo sobre el profesional porque los de categorías bajas te atienden mejor que cualquier equipo de la LFP", escuchó este periodista hace ya once años cuando empezó a cubrir el Pavía-La Zubia de turno. La intención no era vender la moto, sino destacar ese cliché de que el profesional vive en su burbuja y el de Regional tiene la humildad por bandera; no en vano, en los veranos como sempiterno becario, otros compañeros preferían cubrir la página 5 del antiguo suplemento de Deportes de este diario, dejando la 2 y 3 para el que suscribe. Con el paso de los años esa idea ha cambiado. Partiendo de la base de esa máxima de la facultad en la que en Periodismo no hay que aceptar regalos por eso de no dejarse influenciar, lo ideal es no mantener una relación de amistad con los deportistas en este caso. Sin embargo, si es alguien conocido de toda la vida, no se va a romper la relación por el trabajo. Ahí es donde este periodista abrió los ojos y vio que el cliché no era del todo cierto. Gente que jugaba en la sexta categoría del fútbol español reclamaba una pica más. Ojo, nadie es más que nadie, pero el darle una cobertura continua a una sexta categoría provoca que algunos pierdan la perspectiva. Hay quienes en Preferente (Segunda Andaluza), categoría en la que ya juega cualquiera, se creen dioses y hablan y se comportan como algunos subidos que ven por la televisión, mirando por encima del hombro. Y otros, que militan en la Liga de Fútbol Profesional, si tienen que estar una hora haciendo una entrevista para el estudiante de turno, lo están. O prepararle una sorpresa de cumpleaños a un chaval confinado en casa y que no puede celebrar su fiesta por el virus. Porque saben que son una referencia y tienen la suerte de dar ejemplo. Que se rompa ese cliché de que unos son los buenos y otros, los malos. Hay excelentes personas con corbata y otros que usan también el traje que son auténtica gentuza. Lo mismo para quienes usan el chándal.