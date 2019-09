Quién nos iba a decir

Londres, 5 de septiembre de 2019. Estimado Navarro, espero que hayas disfrutado de unas merecidas vacaciones. Justo antes de marcharte estallaba la bomba de la venta del club a Turki Al-Sheikh y desde el 3 de agosto hasta hoy han pasado tantas cosas que uno no sabe ni por dónde empezar. Imagino que has estado muy atento a lo que se cocía en el club. El mercado de fichajes que han completado ha sido increíble. Nunca había seguido con tanta expectación e ilusión los famosos F5 en redes sociales. Pero la cosa no queda ahí. La ambición, tan añorada y extraña en la etapa de Alfonso, es ahora nuestra bandera. El equipo que se ha hecho está llamado a darnos grandes tardes de fútbol y el ascenso, aunque complicado, no es descabellado. Pero encima están los proyectos de la Ciudad Deportiva, la remodelación del Estadio y las intenciones a nivel social que hablan a las claras de la visión de Turki. Si todo sale como quiere, el Almería va a ser un club de renombre en pocos años. Quién lo diría…