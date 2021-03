No iba mal encaminado

Tengo que confesar que yo era uno de esos tantos que estaba completamente convencido de que cuando el Leganés visitará el Estadio Mediterráneo el Almería sería líder de la categoría. Son cinco los puntos que en estos momentos le saca el Mallorca, primer clasificado, al Almería, tercero, pero lo que ni yo ni nadie se esperaba es que el equipo se dejara en estas dos últimas jornadas cinco puntos en el camino. Cinco puntos que jamás volverán y que no solo ha descolgado a los rojiblancos de los puestos de ascenso directo a Primera si no, que la amenaza de los que andaban por atrás está cada vez más cerca. Sin ir más lejos, el Leganés, próximo rival de los rojiblancos, que está a tan solo tres puntos. De ahí la importancia del partido del sábado en el Estadio, ya que el equipo no solo tiene que recuperar la esencia de la victoria, si no que esos tres puntos pueden distanciarle del equipo pepinero y mirar de nuevo hacia la zona de ascenso directo

Habrá quien diga que aún queda mucha liga para obsesionarse con los puestos de ascenso directo, pero yo soy de la opinión de que cada vez queda menos liga y los puntos que te vayas dejando en el camino, ya jamás volverán.

Habrá quien piense que en estos momentos hay que ir partido a partido, y no le quito la razón, para no cargar aún más de responsabilidad a un grupo que ya arrastra una mochila muy pesada y que cada vez que no se gana, pesa aún más, pero todos coincidimos que en los próximos días el equipo va a afrontar tres partidos en un corto periodo de tiempo. Tres partidos que pueden marcar el destino final del Almería: si seguir peleando por los puestos de ascenso directo, o tratar de mantener la tercera posición que, en los casos de los play off, es también ventajosa.

Tres partidos frente Leganés, Málaga y Rayo que van a decir muy mucho de lo que este equipo puede hacer de aquí a final de temporada. Tres partidos en los que José Gómes va a tener mucho que decir, o más bien, decidir, ya que jugándose lo que se está jugando, la pregunta está ahí fuera, en la calle: ¿Seguirá fiel a su idea de rotaciones?