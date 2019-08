Los que se iban a Primera...

No deja de sorprender que dos de los jugadores más determinantes, por su aportación al equipo, como son Saveljich y Real, hayan elegido seguir jugando en Segunda, pero no con la camiseta del Almería, a pesar de escuchar en numerosas ocasiones de voces autorizadas del club que era muy difícil competir contra "tentadoras" ofertas que podían barajar esos jugadores de equipos de Primera. Y puede que no sea el último, como ya adelantó hace unos cuantos días Paco Gregorio. Álvaro Giménez parece que también podría acabar formando parte de la plantilla de otro "Segunda", en este caso el Rayo Vallecano, donde coincidiría con otro ex, el central montenegrino Saveljich. Y la pregunta que se hacen muchísimos aficionados del Almería, decepcionados, indignados y cabreados es si el Almería pujó fuerte por ellos o no, ya que tras la marcha de Real al Huesca, muchos se siguen preguntando el por qué eligen otro equipo de la misma categoría, cuando a los cuatro vientos se alegraban de vestir de rojiblanco, de lo a gusto que estaban en la ciudad, etcétera. Está claro que hay razones y motivos suficientes para creer que el club no hizo el esfuerzo que exigía el rendimiento que esos jugadores dieron la temporada pasada, ya que si hubieran firmado por un Primera División lo entenderíamos, pero "reforzar" a directos rivales como está sucediendo… La gente no acaba de entenderlo. Tampoco entiende que no hace mucho cuando se preguntó al club por qué no se hacía un partido de presentación, como prácticamente todos los equipos lo hacen, se puso la excusa del césped. En temporadas anteriores, se puede entender, pero esta temporada... Ayyy Manolo García, cuando todos apostábamos por la instauración y asentamiento del Memorial Juan Rojas. Qué bonito salir en la foto.