La Opinión de Raúl piñeiro | Una idea loca

No es fácil asumir un error, entonar el mea culpa, y corregirlo. "Rectificar es de sabios", dice el dicho. El sorteo de la liga tuvo trampa. Al Almería le tocó en la primera jornada el Real Madrid y eso hizo que el club se planteara muchas cosas a nivel social, empezando por no sacar abonos nuevos a la venta, al menos de forma oficial. Así, solo aquellos que teníamos abono en Segunda podíamos renovar. El resto, a comprar entradas, con aquellos precios, y mucha suerte. El club se excusó diciendo que la demanda de abonos era tal que habría sido imposible contentar a todos, por lo que, puestos a descontentar a alguien, mejor descontentar a todos. Justos por pecadores. Creo que el club se ha dado cuenta de su error. La venta de entradas durante los partidos es testimonial. Por eso, aprovechando este parón obligatorio por el Mundial de Catar, y teniendo en cuenta que aún quedan 24 partidos de liga por disputar, 12 de ellos en el Power Horse Stadium, se me ha ocurrido una loca idea: Que el club saque abonos a la venta para este segundo tramo de competición que reanudamos el 30 de diciembre en Cádiz y, en lo que a partidos en casa se refiere, el 8 de enero ante la Real Sociedad. En realidad ya vamos tarde, porque con la competición parada un mes, habría habido tiempo de sobra para sacar la campaña, pero aún habría tiempo de enmendar el entuerto. Claro que para entuerto lo de Pacheco, casi inédito también durante estos partidos de segunda pretemporada que hemos venido disputando. No es muy normal la gestión de la portería y parece que alguien no nos ha contado algo porque incluso si asumimos que el ex portero del Alavés es suplente, en condiciones normales le habrían dado más minutos durante estos amistosos. Hay algo que no cuadra, algo ha tenido que pasar entre guardameta y entrenador, y el club está en el medio, viendo como uno de sus fichajes estrella se devalúa y con la tesitura de saber que no va a encontrar mejor reemplazo en el mercado y la seguridad de que va a salir perdiendo de todas, todas. Dicho esto, Rubi me dejará en evidencia el jueves y lo pondrá contra la Lazio...