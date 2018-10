Todo igual de mal entre los que se supone son los equipos hegemónicos de la Liga. Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, parecen ponerse de acuerdo para que el campeonato no sea como aquellos donde nadie aflojaba, donde se salía campeón con más de cien puntos, donde ganar y golear era hasta lo normal. Ya no es el caso. Ya los cocos no se hacen daño ni entre ellos y han nivelado hacia abajo. Seguramente Barcelona y el Atlético de Simeone sean las plantillas más y mejor reforzadas, pero hasta el momento si los mismos de siempre no salen al rescate, el asunto no funciona. Si Messi se resfría, tiemblan los cimientos del equipo de Valverde que sigue dependiendo del fútbol del argentino. Si Griezmann o Costa no aciertan, no siempre aparecerá Lemar para sacarlos del problema. El Real Madrid por su parte, en el primer año sin Cristiano, es un equipo como se dice ahora, más coral, pero menos ganador. Los goles del portugués ya no están y eso se nota. El tremendo vapuleo futbolístico al que lo sometió hace unos días el Sevilla, ha puesto en la mira a Julen Lopetegui, que pareció no tener respuestas al planteamiento de Machín. El mundial, estas nuevas competiciones europeas y el poco descanso se le nota a los jugadores que parecen agotados, cansados, sin ideas para resolver los partidos. No vamos a restar méritos a equipos como el Girona o el Leganés, pero los buenos resultados conseguidos por éstos frente al actual campeón de liga, es claramente demérito del equipo culé, todavía desconectado de la competencia. Messi ha señalado alguna de las causas; al Barça le hacen goles con mucha facilidad, todo lo contrario de la campaña pasada, y eso es algo que tiene que cambiar si aspiran a algo esta temporada. El Atlético tiene una deuda pendiente con la Champios y da la sensación que su apuesta sea esa. Madrid y Barcelona tienen la obligación de ganarlo todo. Por ahora, no le meten miedo a nadie.