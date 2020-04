A estas alturas de la película y sin ningún tipo de dato fiable que nos pueda acercar a previsión ninguna, se antoja al menos arriesgado poner fecha a la reanudación de las competiciones. Si esto sucediera, la Real Sociedad ha puesto fecha a la vuelta a los entrenamientos. Hoy a esta hora, no se puede asegurar que el fútbol regrese a los estadios en los meses siguientes y si lo hace, habrá que ver en qué condiciones. La ocurrencia de los hoteleros canarios de acabar el campeonato en las islas, es una posibilidad y a lo mejor posible, sin tener en cuenta las divisiones menores. Una idea pensando solo en primera pero para los demás clubes del país el problema seguiría existiendo. Si hay más de 21 días de parón en la competición, los preparadores físicos entienden que sus equipos deberían tener una puesta a punto de mínimo quince días, porque se exponen a una plaga de lesiones. Pero tampoco hay demasiadas certezas de que esto vaya a suceder, porque salvo el caso citado, los demás clubes, hasta el momento están a la espera de lo que recomienden las autoridades sanitarias de la nación. Con el patio en el estado en que se encuentra, lo de las lesiones casi sería lo de menos, porque tampoco hasta el momento hay ningún tipo de tratamiento contra la pandemia, salvo la creencia poco avalada de manera científica de que la subida de temperaturas mata al bicho. Así las cosas, creer que ningún jugador de fútbol se va a infectar con la covid-19 es una mala apuesta y sabido es que con una sola persona infectada, todo aquel que haya estado en contacto con ella, debiera cumplir la cuarentena. Otra cosa es la asistencia a los estadios, tal y como estábamos acostumbrados. O a puertas cerradas o a un tercio de público para mantener las distancias, Y aun así, nadie tiene la certeza de que el virus no continúe expandiéndose. Decir que nada será igual, es una perogrullada. Pero para quien no se ha enterado, el mundo ya no será como antes.