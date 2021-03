Almería, 25 de marzo de 2020. Estimado Piñeiro, Gomes, como todo entrenador de fútbol, está sujeto a los vaivenes de los resultados, por lo que pese al estilo reconocible con el que ha impregnado al equipo, su crédito no es ilimitado en caso de que el bache actual se prolongue en el tiempo. Hay que asumirlo así, aunque mejorando a día de hoy los números de Emery y Gracia y sabiendo que este Almería tiene unas señas de identidad reconocibles, no se me ocurriría cuestionar su trabajo. Las tres próximas jornadas apuntan a ser determinantes y habrá que ver cómo se sale de Semana Santa. Leganés, Málaga y Rayo pueden marcar en buena medida las opciones de que la UDA se meta de lleno en zona de ascenso directo o tenga que empezar a conformarse con el play-off. Eso sin olvidar el reto que tiene Gomes de ganar su primer duelo ante un rival directo, algo que pone nervioso a Turki y sus subordinados. Confiemos.