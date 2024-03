Vivir con ilusión o vivir sin ilusión. Una sola victoria, en Las Palmas, y la vida se ve de otra forma. Con Garitano andábamos hastiados. La llegada de Mel y, sobre todo, el triunfo en las Islas Canarias nos ha permitido olvidarnos de nuestra desdicha y, hasta que comience el partido contra Osasuna, emocionarnos y pensar que quizás haya una remota esperanza de poder lograr la permanencia. Por lo menos alguno ha hecho cuentas, algo que ni nos planteábamos hasta el cambio en el banquillo. La ilusión nos permite imaginar el futuro que nos gustaría vivir y da sentido a lo que hacemos. El parón de las selecciones nos ha venido muy bien porque ha prolongado una semana extra esa sensación que teníamos olvidada, la de ganar un partido de fútbol. Con Garitano estábamos por estar. Veíamos los partidos como un castigo, como una penitencia que por algún motivo nos ha tocado vivir esta temporada. Su cese y la llegada de un nuevo entrenador nos devolvieron las ganas de creer en nuestro equipo, de sufrir con nuestro equipo, de cantar un gol y hasta de celebrar una victoria que sigue sin valer de nada. Habíamos perdido toda ilusión y esperanza. La marcha del equipo no ayudaba, tampoco la dejadez de la directiva, el discurso opaco de Garitano, ni el estado de ánimo de la caseta. El equipo volvió ayer a los entrenamientos después de disfrutar 3 días de descanso. El ambiente ya era distinto. Édgar dijo en rueda de prensa que el equipo tenía que creer que podía ganar a cualquier rival y el triunfo de Las Palmas debe servir para que el Almería afronte este tramo final de otra manera. La permanencia sigue imposible, pero que al menos el equipo demuestre orgullo y haga todo lo que pueda para alcanzar ese sueño. Que no sea porque no se haya intentado. El sábado, cuando empiece el partido contra el Osasuna, aún tendremos la ilusión de que nuestra fortuna haya cambiado. Si ganamos, ni les cuento. Pero no perdamos la perspectiva: la salvación sigue siendo utópica y sería un milagro mayor que el de los panes y los peces.