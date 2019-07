El imperio Huno

Los Hunos eran un pueblo asiático que tuvo gran relevancia en el siglo IV y fueron considerados por sus contemporáneos como una raza salvaje, voluble, desleal, apasionada del oro y de extrema crueldad debido a sus incursiones en Europa y en Asia. La llegada al poder de Atila produjo la unión en un estado, el gran imperio huno. Atila saqueó las tierras del Imperio romano hasta su muerte en el año 453, dejándolas hechas un erial. Algo así como lo que puede quedar del Almería de FF de confirmarse los rumores que apuntan las salidas de Saveljich (Huesca), Eteki (Granada), Juan Carlos (Osasuna o Granada), Corpas (Getafe), Álvaro Giménez (Rayo o Éibar) y hasta incluso De la Hoz o Juan Ibiza, cuyas continuidades no están confirmadas al cien por cien. Estaríamos en una especie del día de la marmota, ante un proyecto que en verano se desharía de lo bueno que había en la plantilla, conformando un plantel otra vez de jóvenes incógnitas con la esperanza de que eso bastara para lograr la permanencia y, si toca la flauta, lo que venga. El presidente, desde luego, lo tiene claro. Como cobrador del frac o inspector de hacienda está en modo recaudador. "Al viejo y al bancal todo lo que se le pueda sacar", dice el dicho. Está claro que a Alfonso García poco más lo podemos sacar, pero el dueño del club, en cambio, está exprimiendo al máximo su parcelica rojiblanca. El precio, por ahora, no está siendo muy alto puesto que seguimos estando en Segunda A, a pesar de todo. Sin embargo, y por más que esta temporada con Fran Fernández nos haya salido bien, el Almería no puede estar viviendo siempre al filo de la navaja, sin orden, ni concierto, ni por supuesto proyecto. Tirar la moneda al aire cada verano implica dejarlo todo al azar y la suerte no va a estar siempre de nuestro lado. Ya jugamos con fuego salvándonos tres temporadas seguidas en la última jornada, y de aquella manera. Y lo de esta temporada fue una apuesta arriesgada, pero Alfonso, como los niños pequeños, no conoce lo que es el peligro…