La importancia de Robertone

Lucas Robertone completó una gran actuación en Soria tras marcar un doblete que le dio la clasificación al Almería a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Junto a Fernando, fueron los nombres que sobresalieron en el duelo copero. Es su primer día grande con la elástica almeriense, aunque su paso adelante viene de lejos. El juego del sudamericano se adapta a la perfección al sistema de José Gomes y su 4-2-3-1 con un doble pivote y tres futbolistas interiores por delante. Su papel, ya sea en el puesto de mediapunta o en el medio, puede ser una de las noticias más destacadas en este segundo tramo de la temporada. Ya hemos visto chispazos de su importancia en la medular en días como L´Hospitalet o Tenerife. El argentino se está destapando como un jugador que puede ofrecer un notable rendimiento en esta posición, donde su fútbol es perfecto en clave salida de balón. El temple en la toma de decisiones encaja en la filosofía rojiblanca. Las variantes que ofrece al juego del Almería son extensas, dentro de un contexto ultra competitivo en el que su participación en el once titular va a ser complicada. No obstante, está siendo de los mejores de ese «equipo B», escalando puestos partido tras partido. Dentro de la plantilla, es similar en la capacidad de trabajo a Samú Costa y Morlanes. Los tres interpretan a la perfección que espacios tienen que ocupar, abarcando de esta forma muchos metros. Ese ida y vuelta tan característico en los medios titulares del equipo es uno de los puntos fuertes del concordiense. Tras pasar por las manos del Gringo Heinze en Vélez y ahora en las de Gomes, Robertone aspira a ser importante táctica y futbolísticamente de cara a la segunda vuelta. Puede ser el cambio perfecto en tres posiciones del campo y también puede partir de inicio como titular. Vitalidad, sacrificio y calidad. Tres factores que son imprescindibles en el Almería 20/21. El esfuerzo en este equipo no se negocia.