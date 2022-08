La importancia de jugar la champions

Cada vez que comienza el campeonato de liga, cada uno de los clubes participantes tienen definidos cuáles serán sus objetivos a lo largo de la temporada. Unos aspiran a ganar la liga, otros a conseguir algún título y casi la mitad de las escuadras se proponen jugar un campeonato europeo. No solo el honor y la gloria están en juego. Tampoco es solo la hegemonía de unos sobre otros. En todos los casos, el dinero en juego constituye un motivo más que suficiente como para pretender disputar encuentros que le reporten reconocimiento y algo de pasta. Es ahí cuando los fracasos deportivos se traducen en pérdidas millonarias. De esto pueden dar sobrada cuenta el FC Barcelona la pasada temporada, cuando no se superó la primera fase. Y no es para menos. Esta nueva edición de la UEFA Champions League va a repartir entre los clubes participantes, unos mil millones de euros. Para ir abriendo bocas, cada uno de los 32 equipos participantes, percibirán más de 15 millones de euros, exactamente 15'6. Cada victoria da derecho a un premio de 2'8 millones y por empate conseguido se embolsan casi un millón de euros. Si pierdes, no te tocan ni con un palo.

Saquemos la calculadora del móvil y hagamos cuentas. Tres partidos como mínimo van a jugar en la fase de grupos. Si ganas todos los encuentros, más lo que se suma por haber clasificado, ya estás en los 25 millones largos. Si eres un equipo irregular, los 20 kilos están en la bolsa. Pero si a tu escuadra le va más o menos bien y pasa de fases, le tocan 9'6 millones por llegar a octavos. Por acceder a cuartos se lleva 10'6 kilos, 12'5 millones por plantarte en semifinales y 15'5 por llegar a la final. Si encima ganas la final, sumas otros 4'5 millones. En el caso de la Europa League, las cifras, aunque menores, también son un balón de oxígeno para los clubes. En la pasada edición el campeón se embolsó 8'6 millones de euros y el subcampeón, en la pasada edición el West Ham inglés, levantó 4'6 millones. Por cada partido ganado en fase de grupos, tocan 630.000euros. ¿Se entiende la necesidad de jugar Europa?