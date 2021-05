La importancia de ser tercero

Con la victoria conseguida ante el Logroñés se consiguió parte del objetivo. Algo que se percibía un hecho seguro pero que en las últimas semanas se llegó incluso a dudar por la mala imagen del equipo. Con el playoff en el bolsillo la UDA tratará de tener mejor fortuna que la temporada pasada. No vamos a especular con que rival le vendría mejor o peor para los intereses de los hombres de Rubi. Para ascender hay que ganar (o empatar) a los mejores. Si bien el Girona es que el que más miedo trasmite por su solidez en los últimos partidos y por el gran entrenador que es Francisco, cualquiera de los cuatro equipos que disputen esa fase de ascenso tienen opciones de llegar a Primera. Centrándonos en los rojiblancos, no hay atisbos de un juego fluido que nos permita encarar con total optimismo los próximos partidos. Era difícil que Rubi en tan poco tiempo diera una identidad al equipo y tal y como el mismo reconoció en rueda de prensa, "nuestra virtud es generar ocasiones y debe ser el éxito del playoff". Hay diferentes formas de generar ocasiones y da la sensación que la más utilizada será la inspiración de sus jugadores más diferenciales. El juego por bandas y el remate de Sadiq puede aupar a la UDA a la máxima categoría. En este tipo de objetivos para muchos lo importante no es cómo, si no conseguirlo. Esta jornada es igual de importante que los propios playoff. Ocupar una posición u otra es bastante importante en caso de empate, por lo que no hay tiempo para rotaciones o descansos. Quizás José Gomes no estaría muy de acuerdo con esta última afirmación. El rival que espera es el Sporting de Gijón que también pelea por estar en la sexta posición. Un equipo el asturiano que no atraviesa su mejor momento, con la importante baja de Manu García con la sub21 y encomendándose a su delantero, Durdevic, no parece que la primera división este preparada para ellos. Ya saben lo que pasa con los equipos que menos opciones suelen tener. No descarten a nadie. Será un final de liga vibrante.