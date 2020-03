Lo importante

Muchas veces he afirmado, repetido y militado la idea de que el fútbol es lo más importante dentro de ese de rango de cosas que no son importantes, imprescindibles, vitales para la continuidad de la vida de uno, de muchos o de todos. En términos colectivos, no tengo conciencia real que esto haya sucedido excepto la de los mundiales de primera mitad del siglo pasado debido a la guerra mundial. Tal vez la Eurocopa de 1992 haya sido algo parecido, sobre todo si eras yugoslavo, ya que el país fue expulsado de la competición debido a la guerra de los Balcanes. Entonces llamaron a Dinamarca, selección que de quedar afuera en la fase clasificatoria, acabó campeona de Europa después de vencer a Alemania en la final de Suecia. Lo más parecido que yo recuerde a una razón de fuerza mayor que modifique la vida de las personas y evidentemente de la competición, de un momento a otro. Primero los chinos, luego los italianos, y a todos los mirábamos de lejos, asépticos, como si aquí no llegara el Covid-19 la última plaga del apocalipsis. Y de repente el gesto xenófobo hacia los orientales se convirtió en miedo a los madrileños, los nuevos chinos, quienes se han convertido en sospechosos sanitarios en medio de la histeria generalizada. En menos de una semana la cosa cambió. Nadie habló de la clasificación del Atlético de Madrid en su visita a Anfield, ni tampoco se impidió que unos tres mil seguidores rojiblancos acompañaran la gesta del equipo de Simeone. Deportivamente hablando, es lo último de lo que me acuerdo, porque al otro día el mundo era muy diferente, y empezamos a naturalizar lo que hasta hacía horas era impensable. Las grandes ligas suspendidas, aeropuertos sin vuelos, ciudades encapsuladas y desiertas, las tiendas cerradas y control en la circulación. Llegó el momento en el que el fútbol dejó de ser importante, porque lo verdaderamente importante está en peligro.