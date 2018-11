La incertidumbre

Después del partido de Copa del Rey quedó demostrado que son varios los futbolistas que llaman a la puerta de la titularidad. En muchas fases del encuentro los rojiblancos se vieron superados por un Villarreal que pese a jugar con su equipo B sigue teniendo jugadores diferenciales en su plantilla. El caso más evidente fue Cazorla anotando un gol de bella factura que hacía muchos años no se veía en el estadio almeriense. Después de la gran reacción de los minutos finales la sensación que queda es Fran Fernández tiene a todos sus fútbol enchufados y con hambre para aportar. Esa incertidumbre que existe ahora mismo entre los los futbolistas que son titulares y los que quieren entrar al equipo, Chema y Narváez son los casos más evidentes, está provocando que el nivel del conjunto suba.

La afición se ha enganchado. La UD Almería cuenta este año con una masa que no solo apoya al equipo incondicionalmente porque ejerce un sentimiento, además disfruta viendo a los rojiblancos poner sacrificio y pundonor, pero sobretodo juego. El Sporting de Gijón va a exigir mucho. Primero porque tiene futbolistas de calidad capaces de ganar un partido por sí solos y segundo porque su errático inicio de temporada les condena a ganar si aspira a estar entre los favoritos. Rubén Baraja hizo una brillante recta final la pasada temporada y pocas variaciones podemos encontrar en su esquema, dos extremos muy abiertos y tres centrocampistas con buen pie son inamovibles para el exjugador del Valencia. De la línea defensiva Canella es el que ofrece mejores prestaciones, sin embargo lo que más está defraudando a los asturianos es la zona medular. Cofie y Sousa no están cogiendo la responsabilidad de dar continuidad al juego y de ello uno de los más perjudicados es el mediapunta Carmona. Sin duda el futbolista con más calidad del equipo y el que tiene que bajar a buscar el balón en zonas donde no es determinante. Por izquierda el finés Robin Lod está encontrando su sitio en la liga española mientras que por derecha Jiménez no llega al nivel que demostró en la cantera madridista. Tanto Djurdjevic como Manzambi no parece lo suficientemente importantes como para llevar al Sporting a la máxima categoría.