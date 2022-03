La indefinición de Samú

Samú Costa está viviendo en su segunda temporada en Almería una etapa valle tras alcanzar un pico de rendimiento en su debut en el fútbol español. Junto a Manu Morlanes, el de Aveiro era esencial para José Gomes en su doble pivote en el recordado 4-2-3-1. En esta demarcación, sus virtudes explotaron en un curso que solo quedó manchado por un triste final. Ya con Rubi, la idea inicial fue la de situarlo en el pivote, comandando desde la base las operaciones del conjunto indálico con dos futbolistas por delante. Un comienzo de campaña irregular de resultados situó al portugués en el interior, con DLH consolidándose como mediocentro posicional. Samú evolucionaba favorablemente en esta posición, siendo más protagonista y saliéndose en octubre con actuaciones sobresalientes. Pero, desde que alcanzara su techo, su nivel ha ido decreciendo con el paso de los meses. A pesar de su juventud, uno de los aspectos que más me descolocan con Samú es su indefinición. En el presente, no garantiza la sobriedad para ser el bastión defensivo ni esa dulzura para ser el jugador más creativo de la sala de máquinas. Quizás Rubi vea en el luso ese perfil de trabajo y más trabajo que sabes que pocas veces te va a defraudar. No obstante, esto va más allá del siguiente partido o incluso de esta temporada. La proyección que veíamos en Samú se ha frenado ante la actual versión del jugador. Lo que presagiábamos, que no era ni más ni menos que un centrocampista total, capaz de abarcar muchos metros, se está quedando en un perfil más determinado. Su futuro tiene que pasar por el puesto de pivote, siendo el jugador de corte más defensivo de ese centro del campo. Ahora, tiene dos defectos que lo sentencian. El primero, su nula movilidad para girarse, efecto del segundo, su incapacidad para jugar con la diestra. Su maduración como futbolista determinará su estatus en la élite del fútbol. Cuestión de supervivencia: adaptarse o morir.