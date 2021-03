La indignación almeriense

Al igual que José Gomes, soy de los que piensa que lo pasado, pasado está, y no merece la pena estar dando la brasa con algo que ya no va a cambiar. Lo del partido del Leganés fue doloroso, da mucha rabia que ocurran esas cosas, pero por mucho que alarguemos el grito de indignación los aficionados almerienses estos días con respecto a esa vergonzosa actuación arbitral por el VAR, nadie va a dar más puntos a la UD Almería por ese partido. El técnico portugués hizo lo que tenía que hacer, aprovechar la rueda de prensa para mandar un mensaje alto y claro, con un tono de voz potente pero sin faltar el respeto a nadie. Lo de Gomes fue para quitarse el sombrero. Pero ahí quedó la cosa, dos días más tarde estaba de nuevo ante las cámaras con un gesto sosegado, pidiendo usar esa frustración en algo positivo, convertirla en energía para el partido que jugaban anoche en Málaga. Y es que su reacción tras el duelo ante los pepineros fue viral en redes sociales, lo que animó más aún a los fieles rojiblancos a unirse a una queja más que justificada. En pocas horas, una mala decisión arbitral sobre el terreno de juego se había convertido en una ofensa a toda una ciudad. Hasta el alcalde de Almería tuvo que pronunciarse oficialmente al respecto, en defensa de una ciudad dolida, a la que parecía que le habían robado la receta de las migas o la campana de la Torre de la Vela de La Alcazaba. Evidentemente todos tenemos muchas ganas de estar en Primera División y es bueno pelear por lo nuestro, lo que creemos que es justo, o injusto, en este caso particular. Me gusta ver a los almerienses luchando, exigiendo, no dejándose pisotear, aunque debo reconocer que echo de menos esa garra cuando el tema no tiene que ver con el balón. Ojalá una respuesta ciudadana y desde la política igual que la que se ha dado tras el encuentro de la UDA ante el Leganés cuando haya que pedir un tren digno antes del año 2075, que se cuide más un Cabo de Gata lleno de plásticos y escombros o para que nos tomen más enserio en Sevilla y Madrid.