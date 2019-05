Me indignan los que reniegan por ser llamados a las mesas

Te lo propuse, hermoso, porque me indigno cada vez que alguien reniega de su 'mala suerte' si es elegido para alguna mesa en alguno de los muchos comicios a los que nos convocan . Debe ser una suerte de envidia malsana, que me corroe porque a mí jamás me ha tocado, y lo estoy deseando. Y el caso es que conozco a muchas personas que en algún momento de sus vidas han tenido tal honor, y no he encontrado todavía a nadie que lo asuma con gusto, no digo ya con entusiasmo. Y no lo entiendo. Creo que la 'afición' me vino de pequeño, cuando cada vez que había elecciones acompañaba a mi padre, que iba como apoderado de un partido político, y me fascinaba todo lo que rodeaba a los colegios electorales: la cortinilla para votar en secreto, los vocales con sus fluorescentes y sus reglas, los apoderados con sus plaquitas charlando amigablemente, o el hecho mismo de votar. Dios reparte pan a quien no tiene dientes. Yo quiero. Y no me llaman.