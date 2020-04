Todo es injusto

Conforme pasan los días va disminuyendo el grado de precaución por el que todos pasamos en las primeras semanas. Estoy notando un pequeño cambio y ya hay muchos que miran más allá. Cuando podamos salir y hacer vida normal aún no lo sabemos, aunque según los datos, por suerte cada vez estamos más cerca de que eso suceda. Ahora bien, lo que a nosotros nos atañe que es el deporte y más específicamente el fútbol parece será de las últimas cosas que podamos disfrutar como lo conocíamos hasta ahora.

El fútbol profesional tiene más fácil la vuelta, pero tampoco tiene asegurado su futuro y en este escenario se produce algo que a nadie agrada pero donde todos tenemos que llegar a un consenso. Y es que si no se vuelve a jugar todo lo que suceda será injusto. Seguro que todos los clubes implicados tienen un interés propio que defender hasta el final y nadie puede dudar que tendrán su parte de razón, pero es el momento de acatar lo que se establezca. Una de las posibilidades es que el campeonato acabe tal y como está, se habla incluso que solo ascenderían los dos clasificados de segunda división y, por tanto, la UDA no optaría al ascenso. No es lo más justo pero en caso de que eso sucediese no hay que echarse las manos a la cabeza y recordar que hay cosas mucho más importantes que el fútbol. Abordar el tema desde la tolerancia y no desde la frustración.

Otro de los problemas que se puede encontrar el fútbol almeriense es el ascenso o no descenso de equipos en todas las categorías. Más aún en categorías amateurs o inferiores hay que relativizar todo. Si el club de categoría infantil que soñaba con jugar la temporada 2020/21 en una categoría superior no puede hacerlo porque se anulan las competiciones, no hay porque llevarse un disgusto. Habrá más ligas, más ascensos, descensos y todo volverá a ser como un día lo conocimos pero no esperemos que esto suceda inmediatamente. Todo puede parecer injusto, pero lo realmente injusto es el daño que está provocando este virus del que todos hemos sentido miedo e incertidumbre. El fútbol vendrá, pero a su debido tiempo.