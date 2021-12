Y no son inocentadas

Llevo tiempo avisando de que al Almería no le tienen mucho aprecio fuera de nuestra provincia (hay casos también dentro), y de forma sistemática se desmerece lo que hace el Almería y cuesta horrores reconocer los méritos rojiblancos. Un jugador del Almería mete doblete y da una asistencia, o mete un hat-trick, y no gana el premio al mejor jugador de la semana, e incluso en victorias brillantes del Almería, es difícil ver jugadores rojiblancos en el once de la jornada. Cuando lo que abunda es el periodismo de bufanda, es lo que hay. El problema es cuando desde la propia liga se ningunea a su campeón de invierno con holgura. La semana pasada publicaban el mejor once de la primera vuelta y el líder destacado, con una racha de 10 partidos sin perder y con amplia ventaja sobre sus perseguidores, solo contaba con un jugador en el once, y encima era Samú Costa, que no es precisamente el mejor jugador del Almería en la primera vuelta. El equipo más goleador de la categoría no tenía ninguno de sus delanteros en ese once. El equipo menos goleado no tenía ningun defensa, ni su portero. Poca broma. Parece una inocentada, pero no lo es. Tampoco fue casualidad que la liga escogiera una foto de Borja Sánchez, del Oviedo, para resaltar el mejor asistente de la categoría, a pesar de estar empatado con Sadiq Umar. No les quepa duda de que si lo logrado por el Almería lo hubiera hecho cualquier otro equipo, tendría más bombo y platillo del que tenemos actualmente. Tampoco puedo decir que me sorprenda. El presidente de la Liga ya ha dejado claro que el Almería y su propietario no les cae bien. La temporada pasada ya se encargó el VAR de frenar la escalada rojiblanca y sacarnos de la competición. El Almería molesta, eso lo tenemos asumido. Debemos jugar contra todos y contra todo y por eso es muy importante que en el incipiente 2022 estemos más unidos que nunca y apoyemos al equipo, especialmente cuando vengan curvas. El mes de enero ya iba a ser complicado y la ausencia de Sadiq lo hace más difícil todavía. Pero yo confío en Rubi y sus hombres. La Rubineta, aunque duela, va a seguir dando mucha guerra...