La inspiración de Picasso

Los goles postreros, agónicos o de último aliento, se prestan a distintas interpretaciones. Unos los ven como todo un golpe de fortuna. Deducen incluso que la UDA ha agotado ya su cuota de buena suerte de esta Liga después de haber sumado los seis puntos de sus dos últimos partidos con sendos goles sobre la bocina. Los goles no tienen minuto y se pueden marcar en cualquier momento del partido, según otras opiniones. Entienden que esta circunstancia pertenece al orden del día de cada encuentro y se ha de considerar como un lance más del juego como lo son un saque de esquina, una tarjeta o un fuera de juego. El tercer perfil está formado por quienes recuerdan que el fútbol acostumbra a devolver al que más le ha dado y premia a valientes, que no suicidas, y decididos. Este periodista, si fuera como no es, adoptaría una posición cómoda y se inclinaría por el 33% de cada una de estas tres opciones. Pero le gusta mojarse y toma partido por la última versión. Soy de los que opinan que la suerte hay que buscarla y trabajarla. Como decía el pintor malagueño Pablo Picasso: "Cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando". Y ciertamente, el minuto de gloria le pilló a la UDA en el área rival. Lo suyo fue un acto de fe, de apurar las opciones y de ambición. Se tiró de cabeza en pos del triunfo y lo hizo con la testa de Jorge Cuenca, un jugador de Primera que juega en Segunda. Los unionistas han encontrado con 10 (Sabadell y Rayo) lo que no supieron hacer contra ocho (Girona). El Almería 2006/07 de Emery encadenó 12 partidos invicto (9 victorias y 3 empates), tras derrotas en las tres primeras jornadas. El pasado no vuelve, salvo en el mundo de la moda, y los de José Gomes pueden replicar aquella tacada, 13 años después. De momento, ya suman seis sin hincar la rodilla.