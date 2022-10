Nuestros intangibles

La Ley del Deporte que esta semana ha sido votada ha puesto de nuevo sobre la mesa la Superliga defendida por Real Madrid y Barcelona, tema que mide a los dos colosos contra el resto de clubes en una especie de lucha de clases en la que los grandes amenazan escudados en su estatus de indispensables. Ante esto, los pequeños tienen dos caminos. El primero es resignarse. Alardear de lo bonito que es pertenecer a un equipo humilde, algo eficaz para generar orgullo entre sus aficionados, pero inútil para revertir la situación. El segundo es actuar. Porque hay problemas que no están en la mano de estos clubes, como el insignificante seguimiento mediático que se les dedica o la desigualdad económica, pero hay otras armas. Una es abaratar el precio de las entradas. Acercar tu estadio a la sociedad supone mostrar tu mejor escaparate. No hacerlo es confiar en que la gente se enganche a tu club a través de la televisión. Y ahí es imposible competir ante los colosos. Tus angustiosas victorias por la mínima se difuminan ante sus lujuriosas goleadas. Tu agónica lucha por el descenso es insignificante frente a sus pomposas finales. Tu desconocido delantero parece practicar un deporte distinto al de esos distinguidos futbolistas bañados en trofeos individuales. Pero el fútbol local vence al global en algo: en las rutinas que uno y otro generan. Su encender la tele para ver al grande contra tu quedada para recibir al bus de tu equipo. Su distraído zapping esperando el inicio del choque ante tu entregado himno a capela. Su grito mudo a un plasma contra tu bufandeo en la grada. Su soledad frente a tu fiesta. Sensaciones que únicamente se descubren yendo al estadio. Intangibles que emanan del graderío de forma bimensual. Pero nadie puede saber que se pierde algo si no sabe que ese algo existe. Descubrírselo es la forma de que los clubes modestos arañen aficionados. Uno a uno. Poco a poco. Acercando el fútbol a la gente. Y considerando a cada hincha nuevo como un pequeño triunfo.