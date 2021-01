Más que nunca interesa la Copa

Con una plantilla - por ahora - de 31 jugadores, a José Gomes le interesa seguir en la Copa del Rey más que a la afición, ya que por aquello de que no puede acudir al Estadio, le da igual un rival que otro, ya que no lo pueden ver ni pueden disfrutar de ese ambiente tan especial que se respira en los partidos de Copa del Rey. Es más, creo que a la gran mayoría de aficionados del equipo rojiblanco les ha gustado el emparejamiento con el Alavés, más que con un equipo de "campanillas", ya que puede tratarse de un conjunto de un perfil muy parecido al Almería. Y si el equipo pasa de ronda, que es lo que todos esperamos, que su próximo rival sea un equipo de Primera - que no sea de los seis o siete primeros clasificados - porque si es de los que están jugando competiciones europeas como que nos daría rabia no poder ver el partido en el Estadio. Porque seamos claros. El sábado frente al Alavés y si se pasa de ronda frente a otro Primera, quien verdaderamente va a disfrutar de la Copa son los jugadores que alinee José Gomes, nada más, porque la afición no puede animar a su equipo en el Estadio. De ahí que, como decía anteriormente, con una plantilla de 31 jugadores, el más interesado en seguir adelante en esta competición es el equipo, ya que se presentan oportunidades para jugadores menos habituales y que difícilmente tienen el entrar en el equipo o tener continuidad, salvo lesión que esperemos que no sea así, o expulsión de un compañero, para vestirse de corto y más aún cuando el calendario se va a empezar a allanar para el equipo y ya no será tan apretado como en semanas anteriores, con hasta tres encuentros en siete días, lo que obligaba a José Gomes a introducir muchísimos cambios en el equipo en cada partido. Ahora llega la Copa. Llega el Alavés y creo que una buena oportunidad para seguir adelante, aunque sea la "unidad B" la que salte al terreno de juego el próximo sábado.