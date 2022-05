¿Qué es lo que interesa?

L A pregunta estaba ahí desde hace semanas. Los aficionados almerienses llevan mirando al partido del próximo fin de semana en Ipurúa desde que empezamos a hacer cábalas por el ascenso. Tras asegurar la segunda plaza en Burgos, y con independencia de lo que sucediera anoche en Zorrilla entre el Valladolid y la Real B, los seguidores rojiblancos seguían planteándose que es lo que más interesa en el duelo entre el Éibar y el Valladolid. ¿Interesa que gane el Valladolid, para asaltar el liderato? ¿El Éibar, para dejar definitivamente descolgado al conjunto pucelano? ¿Un empate, para que ninguno sume y así asaltar el liderato y abrir algo de distancia con el equipo de Pacheta? Todo el mundo se centra en esas tres opciones, pero existe otra a la que no se le está prestando la atención que merece. ¿Que qué nos interesa en el Éibar-Valladolid? Ganar al Amorebieta. Sí, como oyen. Lo que nos interesa es ganar al Amorebieta y, si algo hemos aprendido esta temporada, no va a ser sencillo conseguirlo. Muchos daban por descendido al conjunto vasco para cuando tuviera que visitar el Mediterráneo, pero los últimos resultados le han dejado a tan sólo 4 puntos de Málaga y Sporting, en caída libre, y la permanencia es posible. Tienen opciones reales de salvarse, y, por tanto, este sábado les va la vida. Me preocupa que vendamos la piel del oso antes de cazarlo y me preocupa que la euforia nos distraiga y dejemos a un lado la humildad que nos ha caracterizado este año. Los partidos no se ganan de antemano. Hay que disputarlos y ganarlos sobre el terreno de juego, con el permiso del VAR. El Almería, jugando en casa, tiene que hacer valer su condición de local y su mayor calidad ante un equipo de la zona baja, pero tengo claro que tendremos que bajar al barro y la afición va a tener que jugar un papel clave en un partido que será más complicado de lo que muchos creen. Cuento con que Rubi se encargue de transmitir ese mensaje tanto en la caseta como en su comparecencia previa al trascendental encuentro de este próximo fin de semana. El ascenso lo tenemos al alcance, pero también podemos tirar todo por la borda si nos despistamos. Hasta que no sea matemático, el equipo tiene que mantener su carácter competitivo y la intensidad. Y la masa social también.