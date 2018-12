Menos intoxicacion y mas trabajo

Níjar ha sacado adelante por primera vez en muchos años su presupuesto municipal de tal manera que estará operativo desde los primeros días de enero. Es algo que parece normal, pero cuando tienes que arrastrar una deuda quecasi iguala todo lo que eres capaz de recaudar, los números no siempredibujan la realidad que una quiere. Y aunque el papel lo soporta todo, lacoherencia, el deber para con tu pueblo y la sensatez de saber que no sólo se trata de tu trabajo, sino de la gente para la que lo haces, los números obligan aímprobos esfuerzos para salir de lo que prácticamente era una quiebra técnicay real. Con estos números pasaremosde haber heredado un situación de menos 23 millones en las arcas municipales, a sólo menos de 6, pudiendo invertir 4 en actuaciones urgentes. Caminos rurales, que son tan necesarios en nuestra comarca como la misma agua con la que gota a gota se riegan las miles de hectáreas de invernaderos que configuran nuestro corazón económico. Un carril bici que una Campohermoso y San Isidro. Mejores medios para aumentar la sensación de seguridad ciudadana tanto desde la perspectiva de un cuartel mejor dotado para la Guardia Civil, como por la certeza de contar con un servicio de bomberos que sepa que todos los años va recibir su correspondiente aportación presupuestaria. El refuerzo técnico de la Policía Local, arreglos en colegios o mejoras en las vías y calles públicas, inversión en materias sociales son algunos de esos elementos queconforman la parte visible de lo que el ciudadano percibe en su municipio, El hecho de haber conseguido llevar la deuda pública a mínimos aceptables es, sencillamente, un enorme logro que implica un esfuerzo sobrehumano por parte de todos. Pero conlleva tristeza, porque el hecho de pagar 17 millones de euros entre deuda e intereses por una mala y desmesurada gestión anterior de los recursos económicos que son patrimonio de los nijareños, implica que esos mismos millones no han podido invertirse en lo que nos importa. Caminos, calles, mejoras en los colegios, mas opciones para nuestros jóvenes en sus actividades lúdicas y sociales que ayuden a reforzar los buenos valores en aquellos que construyen nuestro futuro. Todo eso ha tenido que esperar, por culpables con nombre y apellidos a los que ahora, en la oposición, sólo les queda la mentira y la intoxicación como único argumento para criticar una gestión responsable.No es un trabajo fácil, pero cuando el resultado se asemeja a lo conseguido este año en Níjar, si que tiene como contrapartida la satisfacción de saber que empezamos a construir un legado limpio para esas generaciones, un futuro inmediato en el que sí que podremos invertir en todo eso que importa, además de hacer posible una bajada de impuestos aprobada en octubre de 2018, y que los nijareños verán reflejada en los recibos del IBI de 2019 en la varianteurbana y rústica. En Níjar no nos podemos permitir a aquellos que tratan de tapar la vergüenza de su mala gestión intoxicando a un pueblo que, como todos, es fácilmenteimpresionable cuando se tratan temas tan sensibles como afirmaciones totalmente falsas que atacan directamente al desprestigio de nuestra tierra, de subidas de impuestos o de aumentos de deuda. Política y populismo no es lo mismo. Desde la política se construye y desde el populismo se destruye.