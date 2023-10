intransigentes

Dicen que el periodismo siempre se alimenta más de las derrotas que de las victorias. En el triunfo todo son loas y halagos. Una empalagosa homogeneidad en la que destacar es complicado. Los tropiezos, en cambio, traen puntos de vista dispares. El tranquilo se enfrenta al impaciente. El cauto choca con el impulsivo. El calmado discute con el nervioso. Aparecen los ‘yo lo dije’ y se echan cosas en cara. La derrota conlleva heterogeneidad. No somos carroñeros, pero da juego. Perder rellena cualquier página de periódico o rato de tertulia sin mayor esfuerzo que el de dejarse llevar. No obstante, se olvida lo complicado que se torna escribir de algo de lo que no te quieres acordar. Últimamente noto cómo trato de pasar de puntillas por la semana en lo que a fútbol se refiere. Intento no pinchar ningún enlace, no aparecer por ninguna tertulia en el trabajo, no consumir redes sociales y, por supuesto, alejarme de la amenazante clasificación, siempre acechante. Esta columna es, prácticamente, el primer acercamiento al Almería que estoy teniendo estos días. El segundo será en unas horas, cuando me sitúe en las largas colas de preferencia dispuesto a acceder a mi asiento. Esto es lo que ha conseguido este equipo con su ridículo inicio de temporada. No se trata de quejarnos por quejarnos. Somos de un club que nos da más quebraderos de cabeza que alegrías. Muchos más. Infinitos. Estamos ahí, aguantamos, lo aceptamos y seguimos. Siempre seguimos. Y, pese a estar acostumbrados a perder, hoy no aguantamos otra derrota. Estamos al límite. Tanto, que rechazamos la normalidad. Hoy exigimos ganar, como si fuésemos un coloso. Pero es que se agotó el cupo. Se terminó la paciencia, pero también las oportunidades. Es vital ganar. Necesario. Absolutamente obligatorio. La intransigencia con el triunfo no casa con ser del Almería. Es cierto. Pero el vaso ha rebosado y, antes de volver a la senda de la derrota, tan conocida por todos, necesitamos que se vacíe.