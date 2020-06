Como ir a un examen sin estudiar

Lo dijo JM Gutiérrez tras el choque, y fue cierto, se desperdiciaron ocasiones claras en momentos clave para, al menos, no haber perdido. Además, Darwin disputó su peor partido desde que comenzó a jugar de forma regular con la casaca rojiblanca. Y Juan Muñoz comenzó a entrar en juego muy tarde. Demasiadas concesiones del equipo más goleador de la categoría, que basa su éxito en la contundencia ofensiva. Por eso, ver de inicio a Francis haciendo de Corpas, allanó aún más el camino a un rival que tiene su mérito, pero al que también se le concedió una dureza en su juego impropia de un equipo profesional. De hecho, ante tanta marrullería de los visitantes, gran parte de las ocasiones se tuvieron que sustentar en las jugadas a balón parado, con las que apenas se pudo crear peligro. En la segunda mitad Balliu estalló con la enésima falta de un contrario y la ausencia de tarjetas para el conjunto rival. Encima, quien se llevó la cartulina fue el lateral albanés por protestar. El mundo al revés. El Alcorcón cometió casi el doble de infracciones que la UDA, mientras que el colegiado mostró el doble de tarjetas a los rojiblancos. Así fue complicado, pero lo malo es que se sabía acerca del juego correoso de los de Fran Fernández. Da la impresión que desde el banquillo local no se estudió el partido de forma concienzuda, porque la forma de jugar del contrario es muy predecible. Encima, la conocemos miles de seguidores almerienses. Como los de JM Gutiérrez no pueden contrarrestar con ese mismo estilo, lo que se necesitaba era ingenio sobre el terreno de juego para que el árbitro de turno no tuviera más remedio que echar mano de las tarjetas, en aras de poder mitigar el ímpetu de los alfareros. El partido se comenzó a perder durante la primera mitad, cuando Fran Villalba, y hasta Coric, eran espectadores de lujo. Es verdad que más tarde se echó en falta a Sekou para este tipo de peleas, pero alguien ha decidido renovar a una gran cantidad de jugadores de la plantilla actual que difícilmente creo que seguirán, en vez de haber conservado una alternativa tan diferente como la de Sekou para el presente rabioso, como se vio frente al Fuenlabrada. Seguro que más de uno de los numerosos saques de esquina o faltas a favor de las que dispuso la UDA, hubieran generado muchas más dudas a la defensa rival con la presencia del exdelantero rojiblanco. La improvisación exhibida a balón parado, otro punto en contra. Lo vuelvo a repetir una vez más, en las transiciones ofensivas es donde la UDA es matadora, tanto como para copar el trono de equipo más realizador. En casa, sobre todo, hay que buscar la forma de generar dichas transiciones en vez de tener que romper la zaga rival en juego estático, precisamente uno de los puntos flojos de la UDA. Todo ello hay que trabajarlo y estudiarlo, porque jugadores y talento hay de sobra en la plantilla. En el banquillo técnico, parece que no tanto. No está todo perdido para optar al ascenso directo, porque cuanto más se acercan las últimas jornadas, más puede acusar algún plantel la acumulación de partidos. A la vuelta de la esquina se enfrentan Zaragoza y Huesca. Un día antes, la UDA en Anduva frente al Mirandés. Todo es posible.