Un italiano en Brasil

Yo no sé si Carlo Ancelotti será el próximo técnico de la selección brasileña de fútbol, como se dice por ahí. Desconozco si de verdad un italiano se va a poner al frente de quienes toda la vida han presumido del jogo bonito, pero de lo que si estoy seguro es que si eso sucede, se va a abrir un gran debate alrededor de la canarinha. Si a Ancelotti le va bien y gana trofeos, como siempre, callará bocas. Pero si no gana, será difícil de digerir para un torcedor, que a su equipo lo dirija un extranjero y para mayor contradicción, un italiano. Porque si hablamos de paradigmas, de modelos, hasta de filosofía balompédica, Italia está en una punta y Brasil en la opuesta. Son dos maneras diferentes de entender el fútbol, aunque el objetivo final sea el mismo. Brasil hizo un experimento doble con Carlos Caetano Bienidom Verri, conocido como Dunga. La ocurrencia del ex jugador del Stuttgart como técnico, tratando de europeizar a la verdeamarelha, le salió mal y se fue dos veces, con tremendas críticas. Dunga, ese mediocentro tan poco parecido a Clodoaldo, no reflejaba en el campo de fútbol, un juego que identificara a la afición con el equipo. Pero Dunga es brasileño y Ancelotti no, y ese matiz no es menor. Como conocedor del sentir del público brasileño, igual de fanático que el argentino, no tener un técnico con denominación de origen, es la aceptación de que su fútbol no es lo que creen, no es el mejor, es un fútbol que necesita que le ayuden los de afuera. Lo mismo sucedería en Argentina, que prefirió aguantar a un técnico interino, como Leonel Scaloni, que aventurarse a que pudiera llegar algún mesías con chapa de campeón. Porque Scaloni era un desconocido entrenador, pero era uno de los nuestros. Un argentino, a veces parecido a Dunga, que jugó en la élite más por carácter que por fútbol, pero que se siente identificado con la camiseta y con el pueblo, que lo vive y se emociona, que llora cuando las cosas no le salen bien. Es probable que los jugadores dirigidos por Carletto en el Real Madrid, le hayan abierto las puertas de la seleçao, pero me temo que mucho tendrá que cambiar el asunto para que la cosa no acabe mal.