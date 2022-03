EL jabalí del parque

Correr por los parques de Almería es una delicia. No tenemos muchas zonas verdes en la ciudad, por eso unas tiradas por el Parque del Andarax o el Parque del Boticario se convierte en un placer para quitarte el estrés de encima.

Son ya muchos años corriendo por los dos. Suele haber poca gente por suerte, se escucha el canto de los pájaros y las vistas son bonitas entre cactus, pinos y algún que otro árbol que resiste a la sequía almeriense. A nuestra manera, el Parque del Andarax es nuestro Parque del Retiro. Tiene su estanque, sus patos... Bueno, no se hizo para la realeza, pero sí que son muchos los niños que van con sus bicicletas y pelotas.

Bastante peor está el Parque del Boticario, la verdad. Fue una de las obras del 2005, para los Juegos del Mediterráneo pero tristemente se ha dejado morir. Es bonito, de hecho tiene muchos más pasajes que el del Andarax. Una zona de cactus, otra musulmana, un pequeño estanque..., pero todo muy mal cuidado. De hecho, hasta los patos que había allí se han ido. Y los columpios de los niños están rotos Una pena porque se podría utilizar para algún evento, tipo representación teatral. Pese a todo, me gusta corretear por allí en alguna tirada larga que me exige llegar hasta El Toyo.

En los últimos días, un invitado inesperado me quiso hacer compañía en las series. Me disponía a entrar a correr cuando un jabalí se acercó a las barbacoas del Parque del Andarax para ver si podía garrapiñar algo. Bueno, pues unos días sin poder entrar por ahí por precaución, aunque ya me he hecho amigo de algún que otro jabalí en Costacabana.