La verdad siempre es terca y se impone por encima de todo. La Primera División disputa este domingo su última jornada y el mundo periodístico deportivo, siempre preocupado en resumir las cosas con una frase más o menos ingeniosa, define a estas jornadas como las de “la verdad”. Se trata de decir que lo que suceda es lo definitivo porque el calendario baja su telón hasta la próxima temporada y lo que ocurra no tendrá réplica alguna. Lo último no siempre es lo definitivo en el mundo del fútbol, salvo en la última jornada. Es así, pero con matices. Es la última y lo último, pero lo de asociarlo con la jornada de la verdad dista mucho de serlo. El fútbol ha dado cantidad de ejemplos de partidos raros en su última jornada. El que tiene que ganar al final acaba ganando y como el fútbol es para listos, los tontos siempre son los que caen al pozo. Arreglos, amaños y componendas ha habido y seguirá habiendo. Lo más difícil es demostrarlo. Pero siempre queda la intuición. Uno de esos ejemplos es el Valladolid- Barcelona, que se jugó en Pucela. El partido acabó con victoria de los locales por 3-1 y con la sensación de que el Barça se dejó llevar. Al fútbol se puede jugar de muchas formas, pero no de cualquier manera y los azulgranas lo hicieron sin intención. El balón circulaba a la velocidad de un carromato de un lado para otro, de izquierda a derecha y al revés, como si se tratara de un pez en un acuario, sin ton ni son. El Valladolid se bastó y sobró con defender con algo de ardor para mantener su renta sin pasar apuros. Los culés cierran el curso en Balaídos contra un Celta que necesita ganar para no dar con sus huesos en Segunda, después de que pareciera fuera de todo peligro hace algunas semanas. Desconozco cuál será el marcador, pero apuesto a que los vigueses no descienden.