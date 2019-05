Cinco jornadas para decir adiós

Cinco jornadas quedan de competición de Liga y si Fran Fernández es fiel a sus palabras, será el momento de ver en acción a aquellos jugadores con los que no ha contado durante la competición, ya que durante buena parte del campeonato, FF ha confiado en apenas catorce o quince jugadores, no más, a pesar de que cuando se cerró el mercado de invierno dijo que los que decidieran quedarse iban a contar como uno más. El tiempo no parece haberle dado mucho la razón, y lo entiendo, porque cuando algo funciona, siempre se ha dicho que mejor no tocarlo, y el equipo le ha funcionado perfectamente, aunque nos sorprendiera a todos el día que el Almería recibió en el Mediterráneo al Granada, donde un desconocido Demirovic, cedido por el Deportivo Alavés al Almería en el mercado de invierno, relegaba al banquillo a Álvaro Giménez, ante el asombro y sorpresa de todos, pero supongo que Fran Fernández tendría sus motivos para hacerlo.

Cinco jornadas que van a servir para que muchos jugadores que han estado en la nómina del equipo rojiblanco aprovechen para despedirse del Almería, de Almería y de sus afición, porque todo apunta a que no volverán a vestirse con la camiseta del Almería, ya que si no han contado este año para FF, mucho me temo que no contarán para la próxima temporada y dejarán hueco para que otros jugadores lleguen al vestuario del Estadio Mediterráneo. Jugadores, alguno de ellos, que esta temporada han pasado con más pena que gloria por el equipo, bien por lesión o porque cuando se han recuperado, no estaban al mismo nivel que el resto de compañeros.

Estas cinco jornadas no va a servir de examen para ninguno de esos jugadores, está claro, ya que quien mejor los conoce ha trabajado con ellos desde el pasado mes de Julio y si hasta ahora no contaban, difícilmente lo van a hacer para la próxima temporada.