Ya lo sabíamos pero Pedro Sánchez lo hizo oficial en la mañana de ayer. A partir del ocho de junio se podrá jugar partidos de Liga. No tardará mucho en salir Javier Tebas anunciando los días y horas en las que se disputarán los partidos que restan. Desde ese momento podremos hacer nuestros propios cálculos e ir reservando las fechas para estar pegados al televisor. Como es lógico los partidos que se jueguen en Almería serán en el horario más tarde que haya, se prevé que las 22:30. El calor será protagonista en toda España en los meses de junio y julio. Una de las situaciones raras que se van a dar en los partidos es que después de hacer una pretemporada, como la que están realizando los equipos en estas semanas, no haya partidos amistosos para ir cogiendo ritmo. No tiene nada que ver jugar un partido condicionado entre futbolistas del mismo equipo que hacerlo ante un rival por muy amistoso que sea. No van a llegar en las mejores condiciones físicas los futbolistas cuando se retorne la competición, eso es una obviedad. Pero sí que se acercarían a ese nivel optimo si pudieran jugar partidos entre ellos. Un UDA-Granada CF sería un buen ejemplo. Un viaje relativamente corto en el mismo día, donde los futbolistas están en sus casas esa misma noche y pueden seguir perfectamente el protocolo que luego se va a usar en la competición. Creo que de hacer así sería una gran ayuda para todos los equipos y jugadores. La otra opción es la de ir cogiendo la forma conforme se van disputando partidos. Con tanto en juego los entrenadores son los que más temen que esto se produzca así, en cierto modo estarán igual de pendientes al partido que a sortear cualquier lesión que padezcan sus futbolistas. Aunque la realidad es que todos los equipos tendrían las mismas oportunidades para lo bueno y para lo malo. Ah por cierto, no quería acabar esta columna sin olvidarme de la esperpéntica imagen del presidente del Almería jugando con un videojuego. Después de que medio mundo futbolístico le mandara ánimos para su partida, y que las redes sociales de la UDA le dieran difusión, llegó el momento de jugar y no tuvo suerte. No me refiero a Turki, si no a la televisión desde la que estaban jugando. Fue encajar el segundo gol y el máximo mandatario rojiblanco se levantó para destrozar la televisión. Igual era parte de una broma…yo aún no he terminado de entenderlo.