El mercado de fichajes es una broma. Este año, con la excusa de la pandemia, se cierra el 5 de octubre. La mitad de operaciones se realizará entre ese día y el 4. No duden de que si se pusiese el punto y final mañana, hoy estarían los teléfonos echando humo. Otro año más empezó la competición y lo hizo sin cerrarse la ventana. ¿Algún día se iniciará y acabará la competición con las mismas plantillas, sin cambios en éstas? Hasta en categorías inferiores hay jugadores que finalizan la liga y disputan las últimas jornadas con otro club en otra categoría que expira después. Un cachondeo. El mercado de fichajes da para mucho, con unos y otros actores jugando, cada uno estirando la cuerda y mintiendo si hace falta, siendo a veces los periodistas meros instrumentos, poniendo al amigo de turno en el periódico con un interés que no es real. No importa el lector. No importa la ética. Y si hace falta coger un mensaje escrito por un chaval de catorce años (también los hay de setenta) de un foro o de una red social y publicarlo sin contrastar, se hace y aquí paz y después gloria. Al fin y al cabo nos merecemos la opinión que se tiene de la prensa. Una prensa utilizada por los representantes e intermediarios. "Eh, tal equipo nos ha ofrecido diez kilos por este jugador", avisa el tipo con el objetivo de inflar el precio. Incluso el propio futbolista, reacio durante la temporada a atender a medios de comunicación, pero que, llegado el mercado, es amiguísimo del periodista (o del intruso) porque esta vez le interesa. Como ese jugador que durante su carrera no ha querido saber nada de los medios y una vez retirado y sin saber hacer otra cosa que darle patadas al balón le interesa meter la cabeza en la radio o televisión de turno y con toda la cara del mundo lo intenta y consigue. Lo peor es que nosotros permitimos todo eso, siendo cómplices de un juego y situaciones que apestan.