Todos creíamos y creemos que la incorporación de la tecnología a los encuentros de fútbol iba a dotar de mayor justicia al juego. Y con seguridad que esto puede ser así, aunque tengamos que estar esperando en el medio de un partido, si el delantero tiene una rodilla más adelantada que el defensor. Hasta ahí me lo trago todo. Acepto. Pero que me digan que el gol de Mbappé en la final contra España por la Nation League no era fuera de juego porque Erick García dio continuidad a una jugada en la que estaba de espaldas, es de juzgado de guardia. Todo el que haya jugado al fútbol aunque sea en el patio de la escuela, sabe que eso es posición adelantada. El jugador francés estaba un metro por delante de una pelota que el central del Barça intentó cortar, pero según el reglamento, en ese momento el defensa del Barça daba continuidad a una jugada en la que si se hubiera quedado parado, estaría anulada. No sé si lo expliqué bien, pero como todos vimos lo que sucedió, sabemos de lo que estamos hablando. Nadie en su sano juicio, y más si eres jugador de fútbol, va a hacer la estatua en un pase en profundidad. No he visto a nadie que se atreva a tamaña insensatez, si sobre todo no tiene ojos en la nuca como para saber lo que se está cocinando detrás de él. El defensa no tuvo la culpa, solo la mala suerte de darle con el tacón a una pelota que se estaba jugando fuera del reglamento. Cuando Eric tocó el balón, lo volvió a hacer legal, pero eso es cosa de juristas, no de defensores centrales. Tan ilegal fue el gol de Mbappé, como el gol que Maradona le hizo a los ingleses delante de millones de espectadores. Entonces no había VAR, y las televisiones ponían Replay, y si el árbitro no ha visto nada, a otra cosa mariposa. Pero ahora no es así. Ahora se deja la decisión en poder de las máquinas, y las máquinas saben de logaritmos pero no de fueras de juego que claman al cielo. España perdió mal e injustamente. Nada de eso cambiará el marcador, solo que si los chicos llegaron hasta ahí, ya que estaban, se hubieran traído la copa a casa.