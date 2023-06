Londres, 15 de junio de 2023. Estimado Navarro, lo sabíamos desde hace meses, pero ayer se hizo oficial la marcha de César de La Hoz, gran capitán del Almería y de los pocos supervivientes de la transición del alfonsismo al turkismo. El mediocentro cántabro ha sido un daño colateral del asunto Pacheco. Domínguez, representante de ambos, y su testiculina, antepusieron sus fobias por encima del interés del jugador representado. Leyenda del club, clave en el ascenso y asentamiento en Primera, De la Hoz se merecía, como Fernando, la renovación y seguir siendo clave en el vestuario. Merecía elegir cuándo y cómo irse del Almería, y no hacerlo por la puerta de atrás. Queda la sensación de que César no ha tenido opción. También puede ser que esté equivocado. A lo mejor César entendió que cada vez iba a perder más protagonismo en el equipo y en realidad Domínguez le ha asegurado un contrato y un rol que no iba a tener en Almería. Supongo que pronto lo sabremos. Queda agradecerle su profesionalidad. ¡Suerte en tu nueva aventura, César!