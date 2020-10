Le gusta a Turki Al-Sheikh romper récords. El jeque -o El Assy- ha culminado 41 movimientos en el mercado que por fin expiró hace una semana, siendo el club de Segunda División que más se gastó en entradas y el quinto del fútbol español. En 15 meses la propiedad saudí ha protagonizado el fichaje más caro de la historia del fútbol y también la venta, siendo la última el movimiento más copioso de la historia de la categoría de plata. Aún hay más: los 28 jugadores del plantel. A pesar de que José Gomes es partidario de plantillas cortas, el luso dispone de esa cifra tan larga de efectivos para la temporada. Lo de los cuatro con ficha del filial es una mera anécdota para poder inscribir a todos y no tener problemas con el tope salarial, si bien Gomes reconoció que iban a actuar con el 'B' (resta por ver si lo hace también Appiah) cuando no lo hiciesen con el primer equipo, chocando que la suma del valor de los cuatro sea exponencialmente mayor a las cantidades que se manejan en Tercera División. Para manejar, lo que se le viene encima a Gomes. El luso ha alegado posibles positivos y virus FIFA para justificar este plantel más extenso, de los más largos que se recuerdan. Sin embargo, también está la realidad del fútbol, en la que se ve que cuando un suplente sale de titular suele acusar la falta de ritmo competitivo y aunque en la teoría tenga cualidades para salir de inicio finalmente no suele rendir como lo hace uno de los fijos en el once tipo. Es labor de Gomes y de su cuerpo técnico manejar bien los minutos y los egos propios de un vestuario donde lo importante es lo colectivo, aunque una única pieza de los 28 jugadores, que supone un ínfimo 3'5% en el total, puede cargarse el buen ambiente y, por ende, el objetivo del equipo. "Que se sientan todos partes de la solución", comenta el técnico portugués. Esa es una de sus misiones. Le ayudaría la secretaría técnica aligerando los 28 en el mercado invernal.