¿Qué es jugar bien al fútbol?

La eterna pregunta sin respuesta. Para algunos jugar bien al fútbol es atacar como si no hubiese un mañana, desprotegerse en defensa y acumular efectivos en ataque intentando ser preciosista en tres cuartos y arriesgando en la salida de balón. Para otros jugar bien al fútbol significa llevar la estrategia al máximo nivel, no conceder defensivamente y ser efectivo cuando llegas a portería rival. Diferentes estilos y un mismo fin: ganar. La UD Almería juega bien al fútbol. No tiene un juego tan elaborado como el que personalmente me gusta porque los mediocentros son más de corte físico que de buen pie, pero Fran Fernández está encontrando el equilibrio perfecto entre los dos estilos expuestos. El juego exterior rojiblanco es de los mejores de la categoría y tanto Juan Carlos Real como Chema están entendiendo que su juego pausado y de elaboración casa con la verticalidad y el pase al espacio. En el último partido ante el Málaga se pudieron ver diferentes estilos con un mismo patrón, buscar las bandas para llegar al área rival. Obviamente el gol de Rioja es el mayor exponente, pero el cambio táctico del entrenador dándole toda la banda a Corpas y poniendo dos puntas va a ser reiterativo cuando el Almería busque el gol con desesperación. Demirovic y Álvaro están condenados a entenderse. El rival de hoy llega al Mediterráneo sin su pareja de mediocentros habitual. López Garai no puede contar ni con Escassi ni con Diamanka, y aunque sería raro que modificase su esquema habitual 1-4-2-3-1, sí tendrá que modificar posiciones para encontrar la estabilidad defensiva. Y es que el Numancia dejará el balón al Almería para explotar la velocidad de sus extremos y el acierto goleador de su nuevo delantero David Rodríguez. Derik vuelve a España tras su periplo en el Bolton y es junto a Atienza una pareja de centrales con buena salida de balón, pero poco compenetrada. Ledes en la media y la alternativa de Guillermo en punta son las principales armas de un Numancia que tiene en el jovencísimo Villalba a su futbolista de más calidad. Un mediapunta que tardaremos poco tiempo en ver en la élite.