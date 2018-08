¿Por qué jugó Caballero?

Es una pregunta que nos seguimos haciendo a día de hoy. ¿Por qué Fran Fernández alineó a Caballero frente al Tenerife, cuando un par de semanas antes dijo en la sala de prensa de Santo Domingo que no contaba con este jugador, y que si finalmente se quedaba, sería uno más en el grupo? ¿Qué pensamiento pasaría por la cabeza de Sekou, jugador por el que había apostado descaradamente Fran para que formara parte de la primera plantilla del Almería, y de ser titular en Cádiz a no ir ni convocado frente al Tenerife? La verdad es que nadie termina de entenderlo. SI no cuentas con él hasta saber qué pasa al cierre del mercado, no lo pongas. ¿Y si se lesiona, qué hubiera pasado? Caballero no había sido ni tan siquiera convocado, no solo de cara al partido frente al Cádiz, sino que no lo fue ni en los últimos amistosos que disputó el Almería, porque como dijo el propio Fran, no contaba con él. De ahí la mayúscula sorpresa al verle vestido de corto sobre el césped del Estadio Mediterráneo en el tramo final del partido, sustituyendo a Álvaro Giménez, que seguramente le sacó los colores estando en el banquillo, ya que el ex del Alcorcón dejó muy claro durante los noventa minutos cuál es el trabajo de un delantero y, como todo el mundo dijo al final, no tiene ni punto de comparación con los delanteros que la temporada pasada vistieron la camiseta del Almería. No sabemos si hará o no muchos goles, porque los delanteros se firman para eso, para hacer goles, pero lo que es incuestionable es que trabaja para el equipo y eso se lo agradeció el público en el momento de su sustitución, como también hubo pitos para la entrada de Caballero en el campo, una aparición sorprendente que a buen seguro dejó a cuadros a Sekou, que se preguntaría desde la grada qué habría hecho mal para no ser ni convocado y ver a Caballero en el campo. Visto lo visto, Fran tenía toda la razón del mundo cuando lo dijo en Santo Domingo. Caballero no encaja en el equipo para esta temporada. ¿Por qué fue convocado y jugó?