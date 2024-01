Esta semana hemos asistido a dos anuncios de dimisiones que tienen como fecha de finalización el último encuentro de la presente temporada. El argumentario podría resumirse en la falta de energía de ambos técnicos para llevar adelante proyectos de tanta envergadura. Uno que se va, es Jürgen Klopp, quien hasta ahora se mantiene al frente del Liverpool, donde ha estado casi nueve años con resultados diversos. Otro es el de Xavi Hernández, que después de la derrota del Barça el sábado ante el Villareal, hizo pública una decisión que dijo tener meditada desde hace tiempo. El fútbol es una picadora de carne te llames como te llames. Se lleva puestos a los mejores y por supuesto a los peores. La única regla es ganar; si se gana, nada de lo demás importa. Pero si la pelota no entra en la portería contraria y te marcan un gol en los inicios del encuentro, como es habitual en el Barcelona, los cuestionamientos no se hacen esperar. Si Xavi no fuera Xavi, hace tiempo que estaría fuera del banquillo culé. Solo se ha mantenido por su pedigrí, su antecedente y sus logros, pero nada de eso cuenta cuando los resultados son adversos. El Barcelona es el actual campeón, por eso no cuela lo de un equipo en construcción. La escuadra ya hizo un camino después que la realidad se devorara a otro mito como Ronald Koeman, a quien hay que reconocerle haber puesto el pecho a las balas después de la desbandada. Xavi llegó como la solución, como el custodio de los valores y la filosofía blaugrana, el encargado de mantener la tradición. Vinieron jugadores y a principio de temporada se la calificó como la mejor plantilla de la liga. Pero las cosas no funcionan. Los lesionados no son un argumento y el equipo no carbura. Gran parte de la responsabilidad es de los jugadores que no aciertan en las áreas y cometen errores de amateurs. El portero es de fútbol sala, los centrales una invitación al gol, los medios unos sobones y los de arriba se equivocan más que aciertan. El todo es un equipo que tiembla, que tiene miedo y eso lo notan los contrarios. Ahora mismo al Barça le gana cualquiera, solo corriendo un poco. Como no se pueden ir todos, Xavi es el que sale. Es la ley no escrita. Adelantarlo, es parte de la estrategia.